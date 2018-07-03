Россия подготовилась к созданию альтернативного интернета

Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, воспользоваться которыми страна сможет при неблагоприятном сценарии. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, передает ТАСС.

Он заверил, что технические, финансовые, интеллектуальные и «все остальные возможности для этого имеются».

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», — полагает Рогачев.

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Он также отметил, что, несмотря на потенциал, не считает, что создание альтернативного интернета в России — то, чего «кому-то бы очень хотелось».

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил предложение Совета безопасности по созданию отдельного интернета для стран БРИКС и поручил разработать автономные системы управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США и ряда стран Европейского союза. Договариваться о создании собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), дублирующей уже существующую, поручено Минкомвсязи совместно с МИД.

О создании инфраструктуры, которая обеспечит Россию отдельным интернетом, заговорили в 2016 году, после законопроекта Минкомсвязи о госконтроле за рунетом. Тогда советник президента по развитию интернета Герман Клименко призывал готовиться к возможному отключению от мировой сети.

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