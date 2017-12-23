Россиянам посоветовали оставлять поменьше личной информации в соцсетях

Министерство связи и массовых коммуникаций России рекомендует жителям страны не распространять избыточную информацию о себе в социальных сетях. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин, передает ТАСС.

Волин рассказал, что Минкомсвязи разработало рекомендации с целью повышения медиаграмотности граждан страны.

Он отметил, что концепция строится на таких вещах, как умение пользоваться интернетом и находить необходимую для себя информацию, а также умение отличать верифицированные источники информации от неверифицированных, обучение родителей средствам родительского контроля и предупреждение детей об опасностях в интернете.

«Четвертое касается и детей, и родителей: обучение, что не надо распространять личную информацию о себе в соцсетях в интернете, потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — сказал Волин.

Также чиновник затронул тему развития у граждан здорового скептицизма. «Правило редактора: сомневайся во всем и проверяй все... Мы, когда в магазин приходим, первым делом мы смотрим срок действия продукции. Вот мы пытаемся обучить население, что прежде, чем вы что- то прочли в интернете, посмотрите, что является источником этого», — заключил он.

19 декабря представитель московского управления вневедомственной охраны Сергей Тумин сообщил, что Росгвардия рекомендует не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники. «Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — отметил он.

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