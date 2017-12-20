Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне

Росгвардия порекомендует не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники. Об этом сообщил представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, передает «Интерфакс».

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — заявил он.

В качестве мер предосторожности Тумин порекомендовал установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи. Кроме того, рекомендуется воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — указал он.

В Росгвардии также посоветовали наладить хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.

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