Российские туристы назвали любимое место для отпуска

Большинство российских туристов провело или планирует провести свой отпуск в текущем году на даче. Об этом эксперты «Туту.ру» в понедельник, 14 августа, рассказали «Ленте.ру».

Специалисты турсервиса получили такую информацию, опросив более 10 тысяч человек. В ходе исследования 24 процента его участников назвали дачу любимым местом для отдыха.

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Кроме того, 22 процента респондентов выбрали поездки за границу. Еще примерно такое же число граждан заявили, что у них вообще не бывает отпуска.

На курортах Черноморского побережья России отдыхали или намерены это сделать 15 процентов опрошенных. Еще 12 процентов предпочли другие внутренние туристические направления. Пять процентов еще не определились с планами насчет отпуска.

В июле в ходе опроса граждан экспертами сервиса Avito выяснилось, что россияне мечтают об отдыхе на островах, например, на Мальдивах, Сейшелах и в других подобных местах. В действительности же они отправляются в путешествия по отечественным городам и курортам.