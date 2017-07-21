Жириновский рассказал о своих планах на летний отпуск

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский рассказал, что в свой летний отпуск в текущем году намерен побывать в молодежном лагере во Владимирской области. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает телеканал «360».
По словам депутата, он также собирается порыбачить и «съездить на клубнику». На какие именно сроки он запланировал отдых, Жириновский не уточнил.
Лучшие, по мнению политика, внутренние туристические направления располагаются в средней полосе России. Речь, в частности, идет о Московской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, пояснил он.
Жириновский также призвал россиян воздержаться от отдыха на юге страны. По словам главы ЛДПР, там путешественникам угрожают наводнения, пожары, насилие и землетрясения. Он признался, что сам чувствует себя неуютно в жарких регионах и оптимальной считает температуру в 22 градуса тепла.
Ранее в пятницу Жириновский выступил с предложением продлить школьникам летние каникулы на месяц и начать учебный год 1 октября вместо 1 сентября.