Россияне стали в два раза чаще работать во время отпуска

Российские туристы стали намного чаще выполнять какие-либо профессиональные обязанности во время отпуска. Об этом эксперты турсервиса momondo в среду, 2 августа, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к таким выводам, опросив в 2017 году 24,7 тысячи путешественников из 23 стран. Оказалось, что число респондентов из России, которые работают во время отдыха, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичными показателями за 2016-й. Речь, в частности, идет об ответах на звонки, переписке в мессенджерах, по электронной почте и других подобных действиях.

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Эксперты в ходе опроса также выяснили, сколько россиян забывают о труде на период отпуска. Они узнали, что 40 процентов респондентов не совершают звонков по работе, 37 процентов не отвечают на сообщения в мессенджерах коллегам. Кроме того, 34 процента не пользуются корпоративной почтой во время поездок.

Также стало известно, что туристы, забывающие о работе, чаще страдают от пост-отпускной хандры. Путешественники, полностью погрузившиеся в отдых, потом с трудом возвращаются к прежнему ритму жизни, пояснили эксперты.

Ситуация в России попадает в общемировой тренд. Отдыхающие из других стран в этом году также оказались больше вовлечены в рабочие процессы, нежели в 2016-м.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян отказалась от отпуска в 2017 году. Одной из главных причин такого решения был назван большой объем работы.