Названа главная причина отказа от отпуска у россиян

Подавляющее большинство россиян отказались от отпуска в 2017 году из-за отсутствия денег на путешествия. Об этом эксперты турсервиса «Туту.ру» рассказали «Ленте.ру».

В ходе опроса 12,5 тысячи человек, проведенного специалистами компании, подобный ответ дали 66 процентов респондентов.

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Пять процентов участников исследования заявили, что не поехали отдыхать, так как выплачивают ипотеку. Кроме того, четыре процента признались, что являются трудоголиками.

В список причин также попали экономия денег на более важные цели, отказ начальства предоставить отпуск, отсутствие желания путешествовать, болезнь близких людей, боязнь потерять работу и необходимость пройти длительное лечение.

В марте стало известно, что почти половина россиян решили не брать отпуск в текущем году. Основной причиной такого шага большинство участников опроса, проведенного по заказу «Российской газеты», также назвало нехватку средств на поездки.