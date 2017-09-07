Новый российский лоукостер начал продажу билетов

Новая российская бюджетная авиакомпания «Азимут» начала продажу билетов. Об этом сообщается на сайте лоукостера.
«Азимут» будет перевозить пассажиров по двум направлениям: между Москвой (аэропорт Внуково) и Ростовом-на-Дону, а также Омском. Минимальный тариф для каждого из маршрутов составляет 888 рублей в одну сторону.
Данные билеты являются невозвратными. Они не предполагают бесплатного багажа, но позволяют провезти до 10 килограммов ручной клади. Рейсы по упомянутым направлениям стартуют 21 сентября. Полеты будут выполняться ежедневно, утром и вечером.
Продажа билетов началась вечером в среду, 6 сентября. В пик продаж сайт «Азимута» работал с серьезными перебоями. На момент написания новости веб-ресурс функционирует в нормальном режиме.
«Азимут» был основан в феврале 2017 года. Авиакомпания базируется в Ростове-на-Дону. В декабре она станет базовым перевозчиком нового аэропорта Платов, который строится вблизи города. В парке лоукостера — три российских самолета Sukhoi Superjet 100. В дальнейшем планируется увеличение количества воздушных судов и маршрутной сети.
В июне газета «Коммерсантъ» писала о том, что в России может появиться новая бюджетная авиакомпания, которая будет совершать рейсы из крупных региональных аэропортов.