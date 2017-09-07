Новый российский лоукостер начал продажу билетов

Новая российская бюджетная авиакомпания «Азимут» начала продажу билетов. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

«Азимут» будет перевозить пассажиров по двум направлениям: между Москвой (аэропорт Внуково) и Ростовом-на-Дону, а также Омском. Минимальный тариф для каждого из маршрутов составляет 888 рублей в одну сторону.

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Данные билеты являются невозвратными. Они не предполагают бесплатного багажа, но позволяют провезти до 10 килограммов ручной клади. Рейсы по упомянутым направлениям стартуют 21 сентября. Полеты будут выполняться ежедневно, утром и вечером.

Продажа билетов началась вечером в среду, 6 сентября. В пик продаж сайт «Азимута» работал с серьезными перебоями. На момент написания новости веб-ресурс функционирует в нормальном режиме.

«Азимут» был основан в феврале 2017 года. Авиакомпания базируется в Ростове-на-Дону. В декабре она станет базовым перевозчиком нового аэропорта Платов, который строится вблизи города. В парке лоукостера — три российских самолета Sukhoi Superjet 100. В дальнейшем планируется увеличение количества воздушных судов и маршрутной сети.

В июне газета «Коммерсантъ» писала о том, что в России может появиться новая бюджетная авиакомпания, которая будет совершать рейсы из крупных региональных аэропортов.