Названы самые популярные у россиян турецкие курорты

Кемер минувшим летом оказался самым популярным среди россиян турецким курортом. Об этом говорится в пресс-релизе компании «РоссТур», поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 7 сентября.

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о количестве туров, забронированных путешественниками на июнь-август.

На втором месте по востребованности — курорт Белек. Замыкает тройку Аланья. Четвертая строчка досталась Сиде, пятая — Анталье. Все упомянутые населенные пункты расположены в провинции Анталья.

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В целом Турция стала лидером по числу путевок, купленных россиянами этим летом. Далее идут российские курорты — Сочи и Крым.

Информация, предоставленная «Ленте.ру» компанией Travelata, также подтверждает выводы о популярности Турции среди российских путешественников. На долю этого направления летом пришлось 44 процента от общего количества путевок, реализованных в июне-августе 120 отечественными туроператорами.

Следом с большим отрывом (11 процентов) идет Россия. На третьей позиции находится Греция (10 процентов). Четвертое место поделили Кипр и Тунис (семь процентов для каждого из направлений). В топ-5 также попал Таиланд с показателем в пять процентов.

Средний чек на организованный отдых россиян в Турции этим летом составил 77 тысяч рублей. На туры по стране граждане тратили примерно 43 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Турцию признали лидером по росту потока отдыхающих из России в первой половине 2017 года. За этот период число российских путешественников в республике увеличилось почти в девять раз — до 1,6 миллиона человек.