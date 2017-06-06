Путешествия
 

Турпоток из России в Анталью вырос на пять тысяч процентов

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На турецком курорте Анталья в мае побывали порядка 505 тысяч российских путешественников, что на 5 315 процентов больше данных за аналогичный период 2016 года. Такую информацию во вторник, 6 июня, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Доля российских гостей в Анталье в мае достигла почти 48 процентов от общего потока гостей за месяц. Таким образом, этот рынок более чем вдвое превзошел немецкий. Из Германии в Анталью тогда приехали около 20 процентов туристов. Кроме того, турпоток из России в четыре раза превысил аналогичные украинские показатели, в 10 раз — голландские и в 23 раза — британские.

В общей сложности, в мае Анталью посетило более миллиона иностранных туристов. Рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 65 процентов. За первые пять месяцев 2017-го турецкий курорт принял почти два миллиона зарубежных отдыхающих. Это на 30 процентов больше результатов за тот же промежуток 2016 года.

Россияне в этот период также стали лидерами по численности путешественников — 691 тысяча человек (плюс 3 137 процентов к январю-маю год назад). Следом по численности идут немцы — 376 тысяч туристов.

В конце мая сообщалось, что благодаря активности отдыхающих из России Анталья смогла компенсировать потери на туристическом рынке, которые она понесла после приостановки чартеров между двумя странами.

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