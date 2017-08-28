Российский турпоток в Турцию вырос в 11 раз

С января по июль 2017 года в Турции отдохнули 2,5 миллиона россиян. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, эта цифра в 11 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что рост на 18 процентов наблюдается и по сравнению с первыми семью месяцами 2015 года, когда организованный турпоток в Турцию еще не был приостановлен.

При этом по итогам января — июля 2017 года россияне оказались самыми многочисленными путешественниками в стране (14,59 процента от общего числа. За ними идут гости из Германии (11,13 процента), Грузии (7,73 процента), Ирана (7,28 процента) и Болгарии (5,61 процента).

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Всего за прошедшие семь месяцев 2017 года в Турции отдохнули 17,3 миллиона человек (на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Пик визитов россиян пришелся на июль. В этот месяц в страну прибыли 835,5 тысячи туристов из России. Чаще всего иностранные путешественники в июле попадали в Турцию через аэропорты Антальи, Стамбула, Эдирне, Муглы и Артвина.

В середине августа сообщалось, что стоимость туров в Турцию упала ниже цены авиабилетов. Например, путевка на неделю на двоих в начале сентября в Анталью обойдется минимум в 15,5 тысячи на двоих. Авиабилеты на те же даты можно приобрести за 12,5 тысячи рублей на человека.