Путешествия
 

В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян

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В результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья пострадали 11 россиян. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель российского консульства в Анталье, отдыхающие получили синяки, ушибы и другие травмы, а также испытали шок. Один из пострадавших был госпитализирован.

Ожидается, что путешественника выпишут позднее в понедельник. Всем другим получившим повреждения россиянам медицинскую помощь оказали амбулаторно, добавил дипломат.

Об инциденте в Турции стало известно ранее 21 августа. Автобус вез 26 отдыхающих (как внутренних, так и иностранных туристов) из города Анталья в населенный пункт Кемер.

Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате машина перевернулась.

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