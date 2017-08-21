В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян

В результате аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья пострадали 11 россиян. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель российского консульства в Анталье, отдыхающие получили синяки, ушибы и другие травмы, а также испытали шок. Один из пострадавших был госпитализирован.

Материалы по теме Неизвестная Турция Что смотреть в стране за пределами курортных зон и Стамбула

Ожидается, что путешественника выпишут позднее в понедельник. Всем другим получившим повреждения россиянам медицинскую помощь оказали амбулаторно, добавил дипломат.

Об инциденте в Турции стало известно ранее 21 августа. Автобус вез 26 отдыхающих (как внутренних, так и иностранных туристов) из города Анталья в населенный пункт Кемер.

Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате машина перевернулась.