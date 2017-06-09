Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Туристы из России получили травмы в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в генконсульстве России в Анталье, инцидент произошел рано утром, когда автобус туроператора Tez Tour перевозил 44 путешественника из Аланьи в город Демре.

Машина столкнулась с грузовиком, в результате пострадали девять человек (из них пятеро — россияне). Всех их доставили в больницу.

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Полученные туристами повреждениями оказались незначительными, после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи отдыхающих развезли по отелям. Также известно, что авария произошла по вине водителя грузовика.

В конце мая сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Анталье три путешественника из России получили ранения. Ранее в том же месяце машина с туристами перевернулась на юго-западе Турции. В результате погибли 23 человека.

