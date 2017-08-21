Автобус с десятками туристов перевернулся в Анталье

Автобус с 26 туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает портал Habererk.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа. Отдыхающих везли из города Анталья в населенный пункт Кемер. При выезде из тоннеля на скользкой из-за дождя трассе водитель потерял управление. В результате автобус перевернулся.

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Уточняется, что травмы получили около 20 человек. По информации сайта Bursada Bugün, речь идет о шести пострадавших.

Раненые путешественники были доставлены в местные больницы. Об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что среди пострадавших есть как внутренние, так и иностранные туристы.

Ростуризм в настоящее время выясняет, пострадали ли граждане России в этом ДТП, передает РИА Новости. Как заявил руководитель пресс-службы федерального агентства Евгений Гайва, чиновники находятся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД.

В конце июля автобус с отдыхающими попал в ДТП на юге Турции, пострадали 26 человек.

