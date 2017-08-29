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Долго, дорого, интернета нет

20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле

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Фото: yui / Shutterstock

За шесть лет автопутешествий Лена Гитт и Павел Котиков проехали более 150 тысяч километров по России и схорошо знают, как российские дороги отражаются на автомобиле и кошельке, а иногда и на самочувствии. Специально для читателей «Ленты.ру» они рассказали, как правильно спланировать поездку по России.

1. Выбирайте районные дороги вместо магистралей

В России мы предпочитаем путешествовать по районным дорогам, а не по автомагистралям. На первых меньше трафика, поэтому можно насладиться видами и посмотреть, как живут области, деревни и городки. Магистральные трассы используем только для быстрых транзитных переездов. К тому же большинство ДТП происходит именно на них.

2. Проверяйте состояние дорог

В России много вариантов дорожного покрытия, поэтому перед поездкой мы ищем в интернете информацию о состоянии всех дорог, по которым собираемся проехать. Мы используем сайт «Австострада», но есть и другие. Некоторые энтузиасты выкладывают целые ролики, по которым можно понять, стоит ли соваться на ту или иную трассу.

3. Заправляйтесь заранее

Если ваша поездка проходит через малонаселенные районы, заправляйтесь заранее: АЗС здесь встречаются существенно реже, чем в том же Подмосковье. Обязательно возите с собой десятилитровую канистру с бензином: если вдруг топливо закончится, а заправок поблизости нет, сможете решить проблему самостоятельно.

Правило такое: если осталась половина бака, и видите брендовую АЗС — заправляетесь. На заправки с неизвестными названиями не заезжайте, ремонт машины может дорого обойтись.

4. Учитывайте свои биоритмы

Жаворонок? Выезжайте с утра пораньше (пассажиры могут досмотреть утренний сон на заднем сидении). Сова? Выезжайте позже и продолжайте путь вечером и даже ночью, но учтите, что ночью на неосвещенной трассе средняя скорость, как правило, ниже. К тому же ночью есть вероятность встретить дикое животное, выскочившее на дорогу, и хорошо если это будет лиса или заяц.

5. Определяйте длительность переезда

Просчитывайте среднюю скорость, чтобы спрогнозировать длительность поездки. При расчетах учитывайте время на обед, заправки, остановки для похода в туалет и отдыха. У нас, например, на районных трассах средняя скорость получается около 60 километров в час, если асфальт хороший, на многополосных магистралях — около 80 километров в час.

6. Определяйте длительность переезда правильно

Маршруты и расчетное время прибытия в поездке по России можно спланировать везде, кроме Москвы и области. Однако пробки, ремонт и загруженные дороги вносят свои коррективы. Если хотите точных прогнозов, при расчетах обязательно закладывайте дополнительное время на различные форс-мажорные обстоятельства. Например, на выезд из того же Подмосковья.

7. Заведите карточки популярных АЗС

Так вы сможете получать скидки на топливо. Они или бесплатны, или стоят символические 150 рублей, так что вы ничего не теряете. Чтобы не зависеть (пусть даже психологически) от конкретной заправки, оформите сразу несколько карт.

Основных принципа два: или на карточке копятся баллы, которыми можно оплатить топливо, или скидка дается сразу. К первым относятся, в частности, программы лояльности «Газпромнефти», «Лукойла» и «Роснефти» с «ТНК», ко вторым — «Татнефть» и «ТрансАЗС».

8. Возите с собой запас воды и консервов

Особенно если путешествуете по пустынным дорогам: в случае поломки вечером вы сможете перекусить или даже переночевать в машине и не умереть с голода.

9. Не забудьте инструменты

Перед поездкой убедитесь, что у вас есть запаска и домкрат, чтобы заменить колесо в случае прокола. Ведь пробитые колеса — наиболее распространенное происшествие на дорогах России. Еще вам точно пригодится базовый набор инструментов и электрический автомобильный насос: за пределами крупных городов наа АЗС редко встречается услуга подкачки шин. Возьмите с собой дождевик: вдруг придется менять колесо под дождем. Для этих же целей полезно иметь в машине перчатки и фонарик.

10. Отдыхайте

Обязательно делайте перерывы в пути, руководствуясь требованиями организма. Кому-то удобнее останавливаться раз в полтора-два часа на пять минут, а кто-то рулит по пять часов подряд, а затем час отдыхает. Все индивидуально, но отдыхать нужно обязательно: спустя продолжительное время за рулем вы становитесь менее внимательными. Особенно сложно после долгого передвижения по пустой дороге въезжать в город.

11. Никогда не теряйте бдительность

Неважно, в какой вы области, на магистрали или на районной трассе, в любой момент вы можете налететь на яму или посторонний объект на проезжей части (например, на доску, упавшую с лесовоза), обнаружить дорожные работы без предупреждающего знака или пьяного, готового выпасть вам под колеса. На российских дорогах не соскучишься.

12. Проверяйте маршрут

Не доверяйте слепо навигатору или хотя бы пользуйтесь несколькими для перепроверки маршрута. Лучше всего вообще выбирать маршрут самому. Можно, конечно, ехать из Москвы в Башкирию по частично однополосной трассе М-7, которую предложит вам любой навигатор, но красот России вы не увидите, поскольку будете увлечены постоянными попытками обгона фур на фоне общей перегруженности трассы. А ведь есть и другие, не такие напряженные и опасные маршруты — например, по менее загруженным дорогам через Нижний Новгород, Ульяновск и Татарстан.

13. Используйте навигатор

Для того чтобы видеть профиль дороги, особенно в ночное время, мы рекомендуем использовать навигатор iGO. В городах России мы также пользуемся «Яндекс.Навигатором» или «Яндекс.Картами». MAPS.ME лучше использовать для пеших прогулок. Полезно иметь несколько офлайн-навигаторов: если один начнет уводить вас в неведомые дебри, вы можете сразу переключиться на другой.

14. Обращайте внимание на состояние дороги

Этот пункт — специально для любителей съезжать с главной дороги навстречу приключениям. Если у вас полный привод — переходите к пункту 15.

Десять раз подумайте, прежде чем ехать по грунтовой дороге с лужами. Вытаскивать увязшую машину — долго, а иногда и дорого. Если видите, как грунтовка постепенно сужается и становится менее накатанной, — не обманывайте себя: скорее всего, скоро тупик или лесная непроходимая тропинка, и пора уточнять маршрут. А еще дорога, по которой вы легко и припеваючи ехали в солнечную погоду, после ливня может превратиться в непреодолимое болото.

15. Если едете на нескольких автомобилях, возьмите рации

Путешествовать на нескольких машинах очень весело и, как правило, не так быстро, как на одной. Скорость зависит от ваших организаторских навыков — иначе будете делать остановки в туалет раз в полчаса. Удобно купить рации и переговариваться. У нас рации фирмы Midland — недорогой и рабочий вариант.

16. Не покупайте продукты и напитки на АЗС

Если вы много путешествуете и на каждой АЗС покупаете вкусности, у нас для вас плохие новости: цены на брендовых заправках завышены. Если за один раз вы не заметите разницу, за пару недель сумма набежит приличная. Продукты в дорогу лучше покупать в супермаркетах и обычных магазинах, тем более что трассы часто проходят через города.

17. Проведите техническое обслуживание автомобиля

Мы делаем ТО каждые 10 тысяч километров, перед длинной поездкой иногда получается даже раньше. Лучше переплатить «на берегу», чем сломаться в дороге.

18. Подумайте о развлечениях в пути

Послушать музыку онлайн не получится: скорость интернета вне крупных городов оставляет желать лучшего. Поэтому заранее запишите на флешку или телефон альбомы и аудиокниги. В национальных республиках нам нравится слушать по радио колоритные песни на местном языке.

19. Возьмите наличные

Как бы нам ни хотелось жить в XXI веке, карточки в некоторых регионах до сих пор не принимают даже на заправках. Так что при поездках по России просто обязательно иметь при себе хотя бы небольшую сумму наличных денег. Трех-пяти тысяч будет вполне достаточно.

20. Поставьте программу-антирадар

В последнее время города и магистрали буквально напичканы камерами. Полезно иметь на смартфоне программу-антирадар, база которой содержит информацию обо всех стационарных камерах. Чтобы не попасть в «полицейскую засаду», придется все же раскошелиться на отдельное устройство: смартфоны реагировать на переносные радары пока не научились.

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