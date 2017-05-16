Путешественник из Шотландии доехал до России на автомобиле 1972 года

Путешественник Джеймс Паркер из Шотландии доехал до России на автомобиле Morris Minor 1972 года. Дорога заняла у него 53 дня, за это время от преодолел почти 16 тысяч километров. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Паркер проехал 13 стран, три пустыни и два моря. Во время путешествия автомобилист фотографировал местных жителей и собирал деньги на благотворительность.

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Он рассказал, что его автомобиль постоянно привлекал внимание людей. «Появлялось 10 "механиков", они открывали капот, это как пит-стоп на "Формуле-1" — ну, может быть, с большим числом животов», — отметил он.

Паркер уточнил, что в во время путешествия было много ярких моментов, однако проводить по 10 часов в сутки за рулем крайне утомительно. Кроме того, по словам автомобилиста, в некоторых отдаленных районах было проблематично достать еду и топливо.

В конце декабря группа российских путешественников на ВАЗ-2106 отправилась из Петербурга в Гамбию. Дорога заняла у них 15 дней.

