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17:06, 30 июня 2026Авто

В России зафиксировали взрывной рост продаж одного вида транспорта

Спрос россиян на велосипеды из-за рубежа за месяц вырос на 131 %
Марина Аверкина

Фото: moreimages / Shutterstock / Fotodom

Российский рынок в июне зафиксировал резкий рост продаж велосипедов из-за рубежа — на 131 процент по сравнению с майскими показателями, пишут «Ведомости». Денежный объем в этом сегменте продемонстрировал еще более заметную динамику, увеличившись на 263 процента.

Больше половины от общего числа покупок (54 процента), обеспечили горные велосипеды. Следом идут скоростные шоссейные (13,5 процента) и складные модели (11,49).

В марочном рейтинге лидирует немецкая марка Cube, чья доля достигла 48,65 процента рынка. Следом за ней расположились бренды Canyon (6 процентов) и Scott (2,7 процента).

Эксперты объясняют взрывной рост продаж двумя причинами. Прежде всего, на реализацию влияет традиционное сезонное оживление спроса. Вторая — постепенная смена потребительских привычек. Велосипед многими воспринимается не только как спортивный снаряд. Все чаще он выступает в роли полноценной замены личному автомобилю или общественному транспорту.

Ранее стало известно, что в Москве отмечен резкий скачок спроса на одну автомобильную услугу. Речь идет об установке газобаллонного оборудования. В настоящее время очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях — на два месяца вперед. При этом стоимость работ увеличилась многократно — в 5-10 раз.

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