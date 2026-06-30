В Москве резко подскочил спрос на одну автомобильную услугу

Стоимость установки ГБО в Москве выросла до 200 тысяч рублей

В Москве зафиксировали резкий скачок спроса на одну автомобильную услугу. Речь идет об установке газобаллонного оборудования (ГБО). В настоящее время очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях — на два месяца вперед, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом стоимость работ увеличилась многократно — в 5-10 раз. Если совсем недавно услуга стоила около 20 тысяч рублей, то сейчас переоснащение машины оценивается в сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Итоговая цена напрямую зависит от марки транспортного средства.

Существенно подорожали и сами комплектующие: цена базовых выросла с прошлогодних 15–25 тысяч до 40–70 тысяч рублей. Для автомобилей с современными силовыми агрегатами стоимость комплекта достигает 120–200 тысяч рублей. Отдельные модели машин специалисты и вовсе отказываются принимать в работу из-за необходимости использования дорогостоящего специализированного оснащения, но положительный результат переделки при этом остается под вопросом.

Если раньше основными заказчиками установки ГБО были таксомоторные парки и коммерческие перевозчики, то сейчас в сервисы потянулись рядовые владельцы легковых автомобилей.

Ранее россиянам рассказали о возможности сэкономить на техобслуживании машины. По словам эксперта Евгения Липовицкого, регулярный контроль технического состояния машины и вовремя выполненная замена масла помогают избежать серьезных неисправностей.