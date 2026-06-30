Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:33, 30 июня 2026Авто

В Москве резко подскочил спрос на одну автомобильную услугу

Стоимость установки ГБО в Москве выросла до 200 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве зафиксировали резкий скачок спроса на одну автомобильную услугу. Речь идет об установке газобаллонного оборудования (ГБО). В настоящее время очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях — на два месяца вперед, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом стоимость работ увеличилась многократно — в 5-10 раз. Если совсем недавно услуга стоила около 20 тысяч рублей, то сейчас переоснащение машины оценивается в сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Итоговая цена напрямую зависит от марки транспортного средства.

Существенно подорожали и сами комплектующие: цена базовых выросла с прошлогодних 15–25 тысяч до 40–70 тысяч рублей. Для автомобилей с современными силовыми агрегатами стоимость комплекта достигает 120–200 тысяч рублей. Отдельные модели машин специалисты и вовсе отказываются принимать в работу из-за необходимости использования дорогостоящего специализированного оснащения, но положительный результат переделки при этом остается под вопросом.

Если раньше основными заказчиками установки ГБО были таксомоторные парки и коммерческие перевозчики, то сейчас в сервисы потянулись рядовые владельцы легковых автомобилей.

Ранее россиянам рассказали о возможности сэкономить на техобслуживании машины. По словам эксперта Евгения Липовицкого, регулярный контроль технического состояния машины и вовремя выполненная замена масла помогают избежать серьезных неисправностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

    Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    ФСБ задержала россиянина за помощь националистам

    Мужчина отследил ехавшую на СВО военную технику

    Марокканские фанаты устроили беспорядки в Нидерландах после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok