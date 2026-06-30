Россиянам рассказали о возможности сэкономить на техобслуживании машины

Липовицкий: Своевременная профилактика и честный мастер помогут автомобилисту сэкономить

Регулярный контроль технического состояния машины и вовремя выполненная замена масла помогают избежать серьезных неисправностей, а самостоятельный подбор комплектующих и выполнение несложного ремонта дают возможность сократить расходы на услуги автосервисов. Об этом РИА Новости рассказал эксперт компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

Он напомнил, что в автомобиле большинство систем взаимосвязаны. Если урезать затраты на одной детали, с большой вероятностью пострадает другая. Заводские межсервисные интервалы, по его словам, далеко не всегда принимают в расчет реальные условия эксплуатации. Поэтому моторное масло лучше менять не раз в 8–10 тысяч километров, как предлагает производитель, а каждые 5–6 тысяч километров пробега.

По словам эксперта, чем чаще обновляются масло, фильтры и все технические жидкости, тем выше ресурс мотора. «Дорогой капремонт, замена цепи или турбины могут вообще не понадобиться за весь срок владения», — объясняет специалист.

Липовицкий не советует приобретать запчасти на станциях техобслуживания, где их продают с наценкой. Достаточно скрупулезно изучить признаки контрафакта и по возможности запасаться деталями самостоятельно. Эксперт подчеркнул, что своевременная профилактика и честный мастер сэкономят приличную сумму. «Лучший способ не разориться на обслуживании — сделать так, чтобы дорогой ремонт просто не наступил», — подытожил он.

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