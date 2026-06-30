Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
07:30, 30 июня 2026АвтоЭксклюзив

Названы способы продлить срок службы системы климат-контроля в машине

Эксперты дали россиянам пять полезных советов, как продлить жизнь кондиционеру в машине
Марина Аверкина

Cистема климат-контроля в машине — важный и достаточно дорогой элемент. Но срок ее службы можно продлить, если знать несколько полезных лайфхаков. Пятью простыми способами с «Лентой.ру» поделились эксперты Авто.ру.

Для начала специалисты советуют не забывать использовать солнцезащитный экран (шторку) на лобовое стекло во время парковки. Это снизит нагрев салона на 10–15 градусов, и кондиционеру не придется работать на износ, чтобы сбить первоначальную температуру.

Мыть радиатор следует под небольшим напором строго снаружи внутрь. Радиатор кондиционера под капотом нужно мыть минимум раз в год. Моек высокого давления в упор лучше избегать — тонкие алюминиевые соты легко деформируются, после чего деталь точно придется менять.

Для дозаправки фреона стоит выбирать автосервис, где мастера проверят герметичность всей системы. Вещество циркулирует под высоким давлением, и даже микроскопическая неплотность в трубках приведет к его постепенной утечке. Не будет лишним, чтобы мастера сразу проверили и концентрацию компрессорного масла: его недостаток быстро убьет систему.

Материалы по теме:
«А ты совсем не изменился» До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
«А ты совсем не изменился»До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
9 апреля 2026
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах.«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026

Выключать кондиционер нужно за пару минут до прибытия на стоянку, а вентилятор оставлять включенным. Вентилятор высушит испаритель от конденсата, а ведь именно влага на холодном радиаторе — главная причина появления запаха сырости и плесени в салоне и коррозии на деталях.

Даже в холодное время года нужно включать кондиционер хотя бы на 10–15 минут. Это поможет продлить срок службы других элементов системы климат-контроля — сальников и уплотнителей.

Ранее автоэксперт Андрей Матрохин назвал главный недостаток китайской пленки для кузова машины. Основное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется в момент демонтажа покрытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Застрелен без признаков насильственной смерти. На Украине расследуют странную гибель комбрига ВСУ

    Кокорин оценил Москву после приезда впервые за пять лет

    В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке

    В Финляндии сделали неожиданное заявление о переговорах по Украине

    Названы самые странные смартфоны

    Россиянин описал две особенности жизни на родине фразой «однозначно превосходит Европу»

    Минобороны выпустило заявление после массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Россияне бросились за автокредитами

    Названы способы продлить срок службы системы климат-контроля в машине

    Парень по необъяснимой причине «превратил себя в огнемет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok