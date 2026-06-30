Названы способы продлить срок службы системы климат-контроля в машине

Эксперты дали россиянам пять полезных советов, как продлить жизнь кондиционеру в машине

Cистема климат-контроля в машине — важный и достаточно дорогой элемент. Но срок ее службы можно продлить, если знать несколько полезных лайфхаков. Пятью простыми способами с «Лентой.ру» поделились эксперты Авто.ру.

Для начала специалисты советуют не забывать использовать солнцезащитный экран (шторку) на лобовое стекло во время парковки. Это снизит нагрев салона на 10–15 градусов, и кондиционеру не придется работать на износ, чтобы сбить первоначальную температуру.

Мыть радиатор следует под небольшим напором строго снаружи внутрь. Радиатор кондиционера под капотом нужно мыть минимум раз в год. Моек высокого давления в упор лучше избегать — тонкие алюминиевые соты легко деформируются, после чего деталь точно придется менять.

Для дозаправки фреона стоит выбирать автосервис, где мастера проверят герметичность всей системы. Вещество циркулирует под высоким давлением, и даже микроскопическая неплотность в трубках приведет к его постепенной утечке. Не будет лишним, чтобы мастера сразу проверили и концентрацию компрессорного масла: его недостаток быстро убьет систему.

Выключать кондиционер нужно за пару минут до прибытия на стоянку, а вентилятор оставлять включенным. Вентилятор высушит испаритель от конденсата, а ведь именно влага на холодном радиаторе — главная причина появления запаха сырости и плесени в салоне и коррозии на деталях.

Даже в холодное время года нужно включать кондиционер хотя бы на 10–15 минут. Это поможет продлить срок службы других элементов системы климат-контроля — сальников и уплотнителей.

Ранее автоэксперт Андрей Матрохин назвал главный недостаток китайской пленки для кузова машины. Основное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется в момент демонтажа покрытия.