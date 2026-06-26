Российским автомобилистам назвали главный недостаток китайской пленки для кузова машины

Эксперт Матрохин: Главное отличие между пленкой из Китая и Европы выявляется при демонтаже

Российским автомобилистам объяснили недостаток китайской пленки для кузова машины. Главное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется в момент демонтажа покрытия. Остатки клея на кузове станут главной проблемой для владельца машины, если он выбрал дешевый китайский вариант, рассказал «Ленте.ру» специалист студии детейлинга «Okleika777» Андрей Матрохин.

По его словам, качественная пленка при снятии всегда оставляет липкий слой на собственной подложке, а не на автомобиле. Удаление китайского аналога влечет за собой дополнительные работы и траты: клеевой состав придется размягчать и тщательно вычищать. Пример такого покрытия можно увидеть на большей части машин, работающих в такси, объясняет Матрохин.

Эксперт напомнил, что оклейка машин происходит виниловой или полиуретановой пленкой. Винил тоньше: стандартная толщина составляет 160 микрон. Этим материалом выполняют работы, требующие высокой точности, создавая эффект антихрома или меняя цвет кузова. По словам Матрохина, виниловая основа сама по себе тоже, как и полиуретановая, служит защитой. Практика показывает, что автомобиль способен проездить с таким покрытием четыре года с сохранением внешнего вида. Однако у винила есть минус: появившиеся в процессе эксплуатации царапины не исчезают. Повреждения не затягиваются даже при сильном нагреве на солнце.

«Полиуретан — это бронь, защита, 190, 210 и 250 микрон. Плотность имеет большое значение. Благодаря гидрофобным свойствам пленка отталкивает воду. Важное отличие от винила — способность к саморегенерации. То есть при нагревании на солнце царапины на таком покрытии затягиваются самостоятельно», — объясняет специалист.

Если винил клеят на сухую поверхность, то для фиксации полиуретана используют специальный раствор. Срок службы материалов также разнится. Винил сохраняет свои свойства максимум до пяти лет. Полиуретан прослужит дольше: от пяти до семи лет. Правда, эксперт обратил внимание, что речь идет исключительно о проверенных немецких или нидерландских брендах. Есть разница и в цене. Так, погонный метр немецкого винила Oracal сегодня обойдется примерно в 3300 рублей. Полиуретан в среднем стоит от четырех до пяти тысяч рублей за метр, подытожил Андрей Матрохин.

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