Россиянам напомнили сроки хранения бензина в канистре

Эксперт Пономарев: В гаражных условиях бензин сохраняет свои свойства до шести месяцев

Технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев напомнил россиянам сроки хранения бензина в канистре. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно действующим ГОСТам, бензин сохраняет свои свойства в течение одного года с момента производства, но только при размещении в специальной таре и соблюдении определенных условий: низкой температуре, темном месте хранения и минимальном вскрытии емкости. Все это соответствует нормам хранения на базе крупного поставщика.

В гаражных условиях хранения бензин сохраняет свои свойства приблизительно от трех до шести месяцев при условии, что залит в металлическую или сертифицированную пластиковую канистру, стоящую в тени при умеренной температуре. «Затем начинается постепенное ухудшение свойств. После полугода заметно растет риск проблем с запуском, детонацией и усиленного нагара, особенно на современных двигателях с чувствительной топливной аппаратурой», — объясняет эксперт.

На качество бензина, хранящегося в гараже, в первую очередь влияют материал емкости, температура в помещении и герметичность. Металлические и качественные специализированные пластиковые канистры лучше защищают топливо от контакта с воздухом по сравнению со случайной тарой. «Чем чаще канистра открывается, тем активнее идет обмен воздухом, усиливается окисление и уход легких фракций. Температура выше средней и прямое солнце дополнительно ускоряют все эти процессы. Поэтому канистра в нагретом гараже ухудшает бензин намного быстрее, чем в прохладном, проветриваемом помещении», — напоминает специалист.

Имеет значение и тип двигателя. Старый атмосферный мотор с распределенным впрыском и невысокой степенью сжатия может перенести полугодовалый бензин без резких последствий. Современные турбированные силовые установки с непосредственным впрыском не такие «сговорчивые». Для них топливная «просрочка» оборачивается повышенным риском детонации, появлением отложений на форсунках и клапанах, а также нестабильными оборотами холостого хода.

Пономарев не советует запасаться бензином на годы вперед. «В бытовых условиях разумно держать небольшой объем и стараться выработать его в течение трех-шести месяцев, пока топливо сохраняет основные характеристики», — рекомендует он. Содержимое простоявшей год канистры эксперт советует смешивать со свежим топливом и не заливать в чистом виде в современный турбомотор или агрегат с непосредственным впрыском. Попытка сэкономить приведет к затратам на промывку форсунок или устранение детонации, которые многократно превысят стоимость свежего бензина, подытожил он.

Ранее эксперт Константин Ожогин объяснил необходимость кратковременного прогрева мотора машины летом. Он подчеркнул, что современным двигателям не нужен длительный прогрев, но и моментальный старт сразу после включения зажигания не будет правильным решением.