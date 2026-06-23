Россиянам разъяснили необходимость прогрева мотора машины летом

Эксперт Ожогин объяснил необходимость кратковременного прогрева мотора машины летом

Некоторые автомобилисты летом сомневаются, стоит ли прогревать машину перед началом движения. По словам автоэксперта Tamashi Константина Ожогина, современным моторам не нужен длительный прогрев, но и моментальный старт сразу после включения зажигания не будет правильным решением. Об этом пишет «Российская газета».

Специалист советует после запуска дать мотору поработать 30-60 секунд. «После продолжительной стоянки основной объем масла находится в поддоне двигателя. После запуска масляному насосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление и распределить смазку по всем важнейшим узлам: коленчатому и распределительным валам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе, а также элементам турбокомпрессора», — объясняет эксперт. Этот совет особенно важен для владельцев машин с турбонаддувом, указал он.

В это время на поверхностях формируется прочная защитная пленка, уменьшающая трение и предотвращающая ускоренный износ деталей на старте работы. «После этого рекомендуется начинать движение плавно, избегая высоких оборотов и резких ускорений, пока двигатель полностью не достигнет рабочей температуры», — говорит Ожогин.

«Летний прогрев — прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надежную защиту двигателя с первых секунд работы. Хорошее масло не только снижает износ, но и помогает двигателю уверенно принимать нагрузку, сохраняя его ресурс на долгие годы», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам раскрыли эффективность присадок для топлива в таблетках и баллонах. Эксперт назвал раскрутку дешевых таблеток-присадок «маркетингом», работающим на беспокойстве россиян.