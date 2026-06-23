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19:09, 23 июня 2026Авто

Россиянам разъяснили необходимость прогрева мотора машины летом

Эксперт Ожогин объяснил необходимость кратковременного прогрева мотора машины летом
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Некоторые автомобилисты летом сомневаются, стоит ли прогревать машину перед началом движения. По словам автоэксперта Tamashi Константина Ожогина, современным моторам не нужен длительный прогрев, но и моментальный старт сразу после включения зажигания не будет правильным решением. Об этом пишет «Российская газета».

Специалист советует после запуска дать мотору поработать 30-60 секунд. «После продолжительной стоянки основной объем масла находится в поддоне двигателя. После запуска масляному насосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление и распределить смазку по всем важнейшим узлам: коленчатому и распределительным валам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе, а также элементам турбокомпрессора», — объясняет эксперт. Этот совет особенно важен для владельцев машин с турбонаддувом, указал он.

В это время на поверхностях формируется прочная защитная пленка, уменьшающая трение и предотвращающая ускоренный износ деталей на старте работы. «После этого рекомендуется начинать движение плавно, избегая высоких оборотов и резких ускорений, пока двигатель полностью не достигнет рабочей температуры», — говорит Ожогин.

«Летний прогрев — прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надежную защиту двигателя с первых секунд работы. Хорошее масло не только снижает износ, но и помогает двигателю уверенно принимать нагрузку, сохраняя его ресурс на долгие годы», — подытожил эксперт.

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