Россиянам раскрыли эффективность присадок для топлива в таблетках и баллонах

Осмоловский: Пользу мотору могут принести только присадки, доказавшие эффективность

Продажи недорогих таблетированных присадок, которые водители добавляют в топливный бак, подскочили в России в 2,5 раза. Главная причина ажиотажного спроса — желание сократить потребление горючего. Есть ли смысл в специальных таблетках и какие средства доказали свою эффективность, «Ленте.ру» рассказал руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский.

Эксперт назвал раскрутку дешевых таблеток-присадок «хорошим маркетингом», работающим на беспокойстве россиян. «Это все пустышки. Раньше на "Жигули" ставили магниты, которые якобы улавливали тяжелые частицы в топливе и улучшали работу двигателя. Теперь на маркетплейсах предлагают эти таблетки, но они не работают», — говорит специалист.

При этом на рынке действительно существуют эффективные жидкие присадки для бензина и дизеля, которые способны смягчать топливо и улучшать его качество. «К сожалению, в России октановое число топлива зачастую повышается вредными присадками, такими, как сера, и ей подобными, что, естественно, вредит ДВС. На добросовестных АЗС для повышения октанового числа используют технологию гидрокрекинга, меняющую химическую формулу топлива, а не добавляют агрессивную "химию"», — объясняет эксперт.

Реальную пользу могут принести только качественные составы с работающей репутацией. «Стоимость такого баллончика стартует от 1500 рублей, хватает его на один топливный бак. Подобные средства действительно улучшают работу мотора, они полезны для форсунок. Их нужно использовать хотя бы изредка для профилактики. Все остальное — точно нет», — посоветовал Иван Осмоловский.

Ранее стало известно, что изготовители и продавцы этих «волшебных таблеток» обещают превращение бензина марки АИ-92 в АИ-95.