Российские автомобилисты ринулись скупать специальное средство для бензобака

В России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака

За минувшую неделю в России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака, пишет Telegram-канал Baza. Эти средства российские автомобилисты скупают ради экономии горючего.

Изготовители и продавцы этих «волшебных таблеток» уверяют, что одна единица средства способна сделать работу мотора стабильнее и обеспечить полное сгорание топлива. Заявляется, что одной таблетки хватит на 200 литров топлива, а ее стоимость при оптовой покупке составляет от 50 до 80 рублей. При этом главное обещание торговцев — превращение бензина марки АИ-92 в АИ-95.

Часть автолюбителей называют подобные средства «плацебо для мотора», никак не влияющих на характеристики двигателя и свойства топлива. Некорректный выбор или неправильное применение этих добавок может привести к техническим неисправностям. Спрогнозировать, как дополнительный химический состав поведет себя при контакте с заводскими присадками, которые уже присутствуют в бензине с автозаправочных станций, невозможно. Чаще всего из строя выходят топливные форсунки.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы выступили с инициативой ввести месячные абонементы на платные парковки во всех российских городах, где есть подобные стоянки общего пользования. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину.