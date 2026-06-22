В Госдуме предложили ввести новый способ оплаты парковок

В России могут появиться месячные абонементы на платную парковку

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой ввести месячные абонементы на платные парковки во всех российских городах, где есть подобные стоянки общего пользования. Соответствующее обращение к министру транспорта Андрею Никитину отправил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне требование об обязательном наличии месячных абонементов для городов страны. Предполагается, что документ будет оформляться в цифровом формате на конкретное транспортное средство и действовать в пределах города, а также отдельной парковочной зоны (или нескольких).

Региональные и муниципальные власти, по замыслу авторов, смогут самостоятельно устанавливать цену и территорию охвата абонемента. При расчетах будет учитываться дорожная обстановка и востребованность стоянок.

Инициативная группа уверена, что нововведение сократит число штрафов за не вовремя внесенную или не прошедшую по техническим причинам оплату. Кроме того, эта мера будет способствовать снижению количества претензий и судебных разбирательств, сделает траты автомобилистов более прогнозируемыми, обеспечит устойчивое поступление платежей и повысит удобство парковочных сервисов для тех, кто пользуется ими на постоянной основе.

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