Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:13, 22 июня 2026Авто

В Госдуме предложили ввести новый способ оплаты парковок

В России могут появиться месячные абонементы на платную парковку
Марина Аверкина

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой ввести месячные абонементы на платные парковки во всех российских городах, где есть подобные стоянки общего пользования. Соответствующее обращение к министру транспорта Андрею Никитину отправил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне требование об обязательном наличии месячных абонементов для городов страны. Предполагается, что документ будет оформляться в цифровом формате на конкретное транспортное средство и действовать в пределах города, а также отдельной парковочной зоны (или нескольких).

Региональные и муниципальные власти, по замыслу авторов, смогут самостоятельно устанавливать цену и территорию охвата абонемента. При расчетах будет учитываться дорожная обстановка и востребованность стоянок.

Инициативная группа уверена, что нововведение сократит число штрафов за не вовремя внесенную или не прошедшую по техническим причинам оплату. Кроме того, эта мера будет способствовать снижению количества претензий и судебных разбирательств, сделает траты автомобилистов более прогнозируемыми, обеспечит устойчивое поступление платежей и повысит удобство парковочных сервисов для тех, кто пользуется ими на постоянной основе.

Ранее россиянам рассказали, в чем причина перегрева некоторых китайских моторов. Эксперт Станислав Мельников обратил внимание, что на сайтах дилеров можно найти списки вероятных факторов, увеличивающих риск возникновения подобной проблемы. Только основной, как правило, не упоминается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж

    Министр обороны Германии допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией

    Названа лучшая поза для сна в жару

    Россияне назвали красные флаги при поиске квартиры для покупки

    На курортах Европы за 72 часа произошли шесть летальных исходов с участием детей

    В Литве сбили беспилотник

    Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

    В Госдуме предложили ввести новый способ оплаты парковок

    В России представили безалкогольные напитки с «молекулой молодости»

    Гость интервью Собчак обвинил ее в неподготовленности и желании быть «доминантной маткой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok