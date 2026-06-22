Названа скрытая причина перегрева китайских моторов

Эксперт Мельников: Калибровка защитит китайские моторы от перегрева и увеличит их ресурс

В чем причина перегрева некоторых китайских моторов, «Российской газете» рассказал основатель тюнинг-центра «Лаборатория скорости» Станислав Мельников. Он обратил внимание, что на сайтах дилеров можно найти списки вероятных факторов, увеличивающих риск возникновения подобной проблемы. Только основной, как правило, не упоминается.

Современные моторы — не только китайские — вынуждены работать при температурах, превышающих 100 градусов Цельсия. Это продиктовано жесткими экологическими нормами и требованиями экономичности на холостом ходу и при малых нагрузках, объясняет эксперт. «Это не дефект, а вынужденный компромисс с "евроэкологией". Чем выше температура в цилиндрах, тем меньше вредных продуктов покидают пределы этих самых цилиндров», — говорит Мельников.

Когда автомобиль начинает движение, температура опускается, но быстро снизить ее до оптимальных ходовых 85–90 градусов невозможно. Резкий старт вызывает кратковременный дополнительный скачок нагрева. Это приводит к риску перегрева, детонации, повреждения поршней и разрушения покрытий гильз цилиндров у цельноалюминиевых блоков. Из-за падения давления масла образуются задиры, температура поршней и колец под нагрузкой резко растет, а сама жидкость может закоксоваться.

Ситуацию усугубляют материалы периферийных элементов системы охлаждения, состоящих из резины и пластика. «Такие материалы выдерживают до 50 тысяч километров пробега при температуре 100 градусов и выше на "европейцах" и вдвое меньше — на "китайцах". Затем резина и пластик начинают крошиться, расслаиваться, терять герметичность и давать утечки, а при таких неисправностях в системе охлаждения "положить" мотор — минутное дело», — отмечает специалист.

Решить проблему может перекалибровка электронного блока управления двигателем (ЭБУ) по двум направлениям. Первое — смена целевой температуры во всех режимах: на холостом ходу значение задается ниже 94 градусов Цельсия, а под нагрузкой — 88–90 градусов.

Второе направление — корректировка подачи топлива. В заводских настройках многих современных двигателей, включая китайские, топливовоздушная смесь на максимальном наддуве остается стехиометрической (топливо сгорает полностью, без избытка кислорода и без его нехватки). Работа на обогащенной смеси гораздо безопаснее с точки зрения предотвращения детонации. По словам Мельникова, настраивать «защитное обогащение» нужно до значения 0,82 по шкале лямбда (коэффициент избытка воздуха) во всем диапазоне максимального наддува.

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