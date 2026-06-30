Карапетян назвал главной целью оппозиции отстранение премьера Армении Пашиняна от власти

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил СМИ, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьера страны Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

Карапетян подчеркнул, что после отстранения будут предприняты другие шаги.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об ограничениях на экспорт армянской продукции в РФ.

Ранее Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит в демагогию разговор о членстве республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).