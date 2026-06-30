Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 30 июня 2026Бывший СССР

Карапетян назвал главной целью оппозиции отстранение Пашиняна от власти

Карапетян назвал главной целью оппозиции отстранение премьера Армении Пашиняна от власти
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил СМИ, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьера страны Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

Карапетян подчеркнул, что после отстранения будут предприняты другие шаги.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об ограничениях на экспорт армянской продукции в РФ.

Ранее Захарова заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит в демагогию разговор о членстве республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

    ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

    В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

    Назван владелец загородной усадьбы на берегу реки в России

    Россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки

    Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

    Генерал высказался о взятии Одессы под контроль России

    Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

    В России зафиксировали взрывной рост продаж одного вида транспорта

    Стало известно о попытке прорыва дронов ВСУ вглубь российской территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok