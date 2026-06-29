Пашинян высказался об ограничениях на ввоз армянской продукции в Россию

Пашинян: ограничения на ввоз армянской продукции в РФ не являются санкциями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался об ограничениях на экспорт армянской продукции в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет не о санкциях, и использовать этот термин некорректно. «Санкций нет и быть не может», — сказал он.

Пашинян добавил, что намерен обсудить существующие вопросы на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из бывшей республики СССР. До этого установили ограничения на поставки из Армении минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов, а также живой рыбы и рыбной продукции.