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16:54, 30 июня 2026Экономика

Европейская страна столкнулась с критическим дефицитом воды

Премьер Венгрии Мадьяр заявил о критической нехватке питьевой воды в стране
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия столкнулась с критическим дефицитом питьевой воды из-за аномальной жары. Об этом написал глава правительства европейской страны Петер Мадьяр в своем профиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам чиновника, системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей: так, потребление воды в выходные дни достигло уровня, в полтора-два раза превышающего обычный. Он подчеркнул, что если немедленно не сократить потребление по всей Венгрии, в отдельных населенных пунктах возникнет острая нехватка воды. В данный момент в зоне обслуживания Дунайской региональной гидроэлектростанции в 120 населенных пунктах ввели ограничение на водоснабжение. В некоторых местах запасы питьевой воды в хранилищах оказались исчерпаны — туда ее приходится доставлять с помощью автоцистерн.

В связи с опасной ситуацией премьер-министр призвал граждан ограничить потребление воды и использовать ее только в действительно необходимых целях. Он добавил, что первостепенно водой нужно обеспечить медицинские учреждения, дома престарелых, а также особо важные объекты инфраструктуры и подразделения пожарной охраны.

Ранее стало известно, что почти три миллиона жителей Кубы ежедневно сталкиваются с нехваткой воды по причине серьезного дефицита нефти, который вызван энергетической блокадой США.

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