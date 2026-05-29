08:42, 29 мая 2026Мир

Ситуация на Кубе обострилась

ABC News: Куба испытывает серьезные проблемы с системой водоснабжения из-за блокады США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Ситуация с системой водоснабжения на Кубе становится еще более острой проблемой из-за дефицита нефти, вызванного блокадой США. Об этом сообщает ABC News.

«Почти 3 миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за серьезного дефицита нефти, который, по мнению [кубинских] официальных лиц, вызван энергетической блокадой США», — отмечается в материале.

Согласно данным телеканала, система водоснабжения острова работает, используя всего 37 процентов необходимого количества топлива, поскольку Куба сейчас переживает «самый серьезный энергетический кризис в своей истории». Авторы материала подчеркнули, что проблема с водоснабжением не является новой, но в последние месяцы она крайне обострилась.

26 мая глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на заседании Совбеза ООН обратился к мировому сообществу с призывом не допустить гуманитарной катастрофы на острове.

