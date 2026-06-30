Стало известно о попытке прорыва дронов ВСУ вглубь российской территории

Военкор Поддубный: Системы ПВО пресекли попытку прорыва дронов ВСУ вглубь России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться вглубь территории России. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, попытку прорыва пресекли расчеты противовоздушной обороны (ПВО) бригады «Варяг».

«Над трассой Р280 "Новороссия" средствами огневого поражения и воздушными таранами были уничтожены тяжелые дроны ВСУ — Hornet, FP‑1, "Бобер" и "Майя"», — написал он.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России сообщили, что под удар попали девятнадцать субъектов страны.