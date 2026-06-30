Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 30 июня 2026Россия

Стало известно о попытке прорыва дронов ВСУ вглубь российской территории

Военкор Поддубный: Системы ПВО пресекли попытку прорыва дронов ВСУ вглубь России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться вглубь территории России. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, попытку прорыва пресекли расчеты противовоздушной обороны (ПВО) бригады «Варяг».

«Над трассой Р280 "Новороссия" средствами огневого поражения и воздушными таранами были уничтожены тяжелые дроны ВСУ — Hornet, FP‑1, "Бобер" и "Майя"», — написал он.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России сообщили, что под удар попали девятнадцать субъектов страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

    Обама назвал последствия выхода США из соглашения с Ираном

    ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

    В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

    Назван владелец загородной усадьбы на берегу реки в России

    Россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки

    Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

    Генерал высказался о взятии Одессы под контроль России

    Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

    В России зафиксировали взрывной рост продаж одного вида транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok