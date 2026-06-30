МО РФ: Российские средства ПВО за ночь сбили над регионами страны 419 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление о массированной ночной атаке выпустило Министерство обороны России.

Как сообщили в Минобороны, под удар попали девятнадцать субъектов федерации, среди которых Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым и Краснодарский край. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что Ростовская область также пережила массированный налет БПЛА Вооруженных сил Украины. В ходе отражения атаки было уничтожено более 60 дронов.