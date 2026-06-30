Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

Слюсарь: Над Ростовской областью сбили более 60 беспилотников

В ночь на вторник, 30 июня, Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более 60 дронов. Под удар попали Гуково и Таганрог, а также Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Он также предупредил, что на территории региона по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников, призвав соблюдать осторожность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке украинских ударных дронов погибли три человека. Еще два человека пострадали.