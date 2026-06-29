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22:57, 29 июня 2026Россия

Ударные дроны ВСУ убили трех россиян

Пушилин: Три человека погибли в ДНР из-за атаки ударных дронов ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Донецкой Народной Республике три человека погибли в результате атаки, совершенной Вооруженными силами Украины с использованием ударных беспилотников. Еще 13 человек пострадали, сообщает глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Старобешевском муниципальном округе погибли мужчины — 1972, 1987 и 1991 годов рождения. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин. Кроме того, стало известно, что тяжелые ранения получила женщина 1980 года рождения, а еще один человек — ранения средней степени тяжести.

Также пострадавшие фиксируются в Новоазовском, Красноармейском, Мангушском, Великоновоселковском муниципальных округах. Мирная жительница 2000 года рождения получила ранения средней степени тяжести в поселке Мироновский, в Куйбышевском районе Донецка при атаке дрона на автозаправочный комплекс тяжелые ранения получили три человека.

Каждому пострадавшему врачи оказывают необходимую помощь. Говоря о последствиях ударов, Пушилин отметил, что повреждены оказались жилой дом, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковое авто.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ вечером 18 июня вновь пытаются атаковать город беспилотными летательными аппаратами. Работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы.

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