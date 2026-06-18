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23:13, 18 июня 2026Россия

ВСУ вновь атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбит один БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 18 июня вновь пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

В городе работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы. Военные уже уничтожили один вражеский беспилотник в районе Северной стороны.

Воздушная тревога в Севастополе продолжается. Развожаев попросил всех жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

До этого, 10 июня, Украина нанесла удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», в результате чего начался пожар и серьезно пострадало выставочное пространство.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал подробности о погибшем и пострадавших в результате атаки ВСУ на регион.

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