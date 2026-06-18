Названо число пострадавших в результате атаки ВСУ на российскую республику

Пушилин: Один человек погиб и еще 12 мирных жителей ДНР пострадали из-за атаки дронов ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале раскрыл число пострадавших мирных граждан при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

В результате удара вражеского дрона по автозаправочному комплексу в Калининском районе Горловки погиб мужчина 1993 года рождения.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

Там же пострадали восемь мужчин и одна женщина.

ВСУ также атаковали Центрально-Городской район Горловки, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения.

Тяжелые ранения получил мужчина 1983 года в Карловке Кураховского муниципального округа, а в Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк — Мариуполь у поворота в село Березовое от удара ВСУ пострадала женщина 2003 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области.