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22:42, 18 июня 2026Россия

Названо число пострадавших в результате атаки ВСУ на российскую республику

Пушилин: Один человек погиб и еще 12 мирных жителей ДНР пострадали из-за атаки дронов ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале раскрыл число пострадавших мирных граждан при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

В результате удара вражеского дрона по автозаправочному комплексу в Калининском районе Горловки погиб мужчина 1993 года рождения.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

Там же пострадали восемь мужчин и одна женщина.

ВСУ также атаковали Центрально-Городской район Горловки, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения.

Тяжелые ранения получил мужчина 1983 года в Карловке Кураховского муниципального округа, а в Волновахском муниципальном округе на трассе ДонецкМариуполь у поворота в село Березовое от удара ВСУ пострадала женщина 2003 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области.

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