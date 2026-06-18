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19:31, 18 июня 2026Россия

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при атаке на автобус с детьми в регионе России

Мурашко: Состояние пострадавших при атаке на автобус в Брянской области стабилизировано
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Состояние пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области стабилизировали. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр назвал работу медиков слаженной. По его словам, на данный момент пациентам оказали помощь в полном объеме.

«Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все», — обозначил Мурашко.

Украинские беспилотники атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. Внутри находились участники детской футбольной команды из белорусского города Гомель, которые направлялись на отдых в Геленджик. В общей сложности в автобусе было 44 человека, включая 28 детей. Восемь человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Еще одну женщину спасти не удалось.

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