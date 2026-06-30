Нежелающие перерабатывать зумеры огорчили работодателей

У российских работодателей возникли сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. На это посетовал министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.
Он сослался на статистические данные, которые показывают, что большинство зумеров в течение года меняют профессию. По словам Решетникова «у них какие-то другие запросы». Это касается, как коллектива, так и понимания качества работы. Оказалось, что представители этого поколения, с неохотой соглашаются на переработки. Им куда ближе подход, согласно которому на работу следует тратить рабочее время, а все остальное использовать для личной жизни, на увлечения и хобби.
«С этим надо работать, это новая реальность», — констатировал Решетников.
По словам экспертов, представители поколения Z все реже соглашаются жертвовать личной жизнью ради карьеры. Лишь 17 процентов зумеров готовы работать в режиме 5/2.
Также выяснилось, что средний срок работы зумеров на одной должности снизился, так как большая часть поколения считает ее «ситуативными отношениями».