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17:05, 30 июня 2026Экономика

Нежелающие перерабатывать зумеры огорчили работодателей

Решетников: Зумеры не желают перерабатывать и хотят тратить нерабочее время на себя
Кирилл Луцюк

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

У российских работодателей возникли сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. На это посетовал министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

Он сослался на статистические данные, которые показывают, что большинство зумеров в течение года меняют профессию. По словам Решетникова «у них какие-то другие запросы». Это касается, как коллектива, так и понимания качества работы. Оказалось, что представители этого поколения, с неохотой соглашаются на переработки. Им куда ближе подход, согласно которому на работу следует тратить рабочее время, а все остальное использовать для личной жизни, на увлечения и хобби.

«С этим надо работать, это новая реальность», — констатировал Решетников.

По словам экспертов, представители поколения Z все реже соглашаются жертвовать личной жизнью ради карьеры. Лишь 17 процентов зумеров готовы работать в режиме 5/2.

Также выяснилось, что средний срок работы зумеров на одной должности снизился, так как большая часть поколения считает ее «ситуативными отношениями».

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