Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

Ventra Go: Зумеры не готовы жертвовать личной жизнью и увлечениями ради карьеры

Представители поколения Z все меньше верят в классическую линейную карьеру и не готовы от чего-то отказываться ради нее. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

Компания провела опрос среди молодых людей, по итогам которого стало понятно: только 17 процентов из них считают возможной работу в режиме 5/2. Еще 36 процентов голосуют в пользу гибкого графика, а 32 процента предпочитают формат без жесткой привязки ко времени.

Жертвовать личной жизнью, учебой или увлечениями ради карьеры молодежь не готова, говорит Ларионова. Каждый пятый из них считает баланс личного и рабочего главным критерием при выборе вида занятости.

Считать, что зумеры не желают трудиться, впрочем, неверно. Подрабатывать многие начинают еще до конца обучения, и отдают предпочтение тем видам занятости, где не требуют наличия опыта или спецнавыков. Это может быть работник торгового зала, сборщик заказов, курьер, официант, перечислила спикер.

Такому подходу, на ее взгляд, хорошо соответствует тип платформенной занятости. Агрегаторы и приложения там выступают посредниками между заказчиком и исполнителем. Работники выбирают подходящий им график, а вознаграждение получают в конце каждой смены.

«Современная молодежь привыкла получать желаемое "в моменте" — доставки, высокоскоростной интернет, короткие видео. Поэтому зумеры ожидают такой же логики и от дохода», — говорит представительница Ventra Go!

Ранее стало известно, что зарплаты курьеров в России в среднем достигли 170 тысяч рублей. Такие данные в январе привели РИА Новости со ссылкой на hh.ru. Наибольший размер зарплат был зафиксирован в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе.