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15:09, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о реакции Красного Креста на увиденное в Старобельске

Депутат Толмачев: Красный Крест проявил нейтральность к трагедии в Старобельске
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После посещения Старобельска сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) выразили соболезнования и констатировали трагедию — можно считать это проявлением принципа нейтральности, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что посетившая Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) отреагировала на удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному колледжу. Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

Депутат отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы проявить и другой свой ключевой принцип — независимость. Он выразил пожелание, что его представители найдут в себе силы показать честную точку зрения на убийство детей в Старобельске.

«Как мы помним, Запад опять обошел выразительным молчанием теракт в исполнении киевских нацистов. Верим, что в своей работе на месте трагедии Красный Крест будет объективен, сможет назвать черное черным, осудит преступление террористического режима и таким образом проявит принцип гуманности», — сказал Толмачев.

Напомним, ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где находились десятки людей.

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