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15:10, 3 июня 2026Экономика

В Минфине высказались о сроках введения акциза на импортную сталь

Сазанов: Решение по введению акциза на импортную сталь может быть принято к осени
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение по введению акциза на импортную сталь может быть принято к осени, сообщил журналистам на ПМЭФ замглавы Минфина Алексей Сазанов. Его высказывания цитирует РИА Новости.

По словам замминистра, ведомство сейчас обсуждает с Минпромторгом вопросы о видах продукции, администрирования и в целом целесообразности принятия таких мер. «Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем совместно, мы озвучим», — добавил он, говоря о сроках.

«В рамках бюджетного процесса все изменения в налоговое законодательство, связанные с дополнительными доходами, пойдут», — поделился также чиновник.

В феврале стало известно, что в Минфине выступили против большинства предложенных Минпромторгом мер поддержки металлургической отрасли, в числе которых упоминалось и введение акциза на импортную продукцию. В марте Сазанов также отмечал, что министерство не согласно с корректировкой формулы расчета акциза на жидкую сталь, доходы от которой уже заложены в бюджет.

Позднее, напоминает агентство, он сообщил, что Минфин подготовил и направил на согласование законопроект о введении акциза на импортную продукцию из жидкой стали, допустив, что инициатива вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.

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