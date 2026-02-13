В России поспорили о мерах поддержки металлургов

ТАСС перечислил предложения Минпромторга о мерах поддержки металлургов в РФ

Минпромторг на совещании у вице-премьера Александра Новака предложил ряд мер поддержки металлургической отрасли, включая отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизу на сталь, которые позволят производителям сэкономить около 15 миллиардов рублей, а также введение акциза на импортную продукцию, но в Минфине большинство этих инициатив оспорили. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Минпромторг зафиксировал резкое ухудшение ситуации в металлургической отрасли — речь идет о снижении производства, падении выручки, фиксировавшихся увольнениях и значительном сокращении инвестиционных программ.

В публикации говорится, что обсуждались также предложения об освобождении новых проектов от акциза на три года, льготах для электрометаллургических предприятий, снижении экспортной надбавки к тарифам на железнодорожные перевозки и заморозке ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Как стало известно 12 февраля, Новак поручил профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки российской металлургической отрасли, обладающей, по его словам, огромным потенциалом для повышения производительности труда и увеличения эффективности работы.

Как анонсировалось в начале года, вопросы приоритетной поддержки ряда отраслей российской экономики обсуждаются на заседаниях подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики страны с участием представителей Центробанка, профильных министерств, а также компаний.