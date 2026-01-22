Власти перечислили нуждающиеся в поддержке отрасли российской экономики

В правительстве России назвали десять нуждающихся в поддержке отраслей экономики

На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей российской экономики, которое провел 22 января зампред кабмина Александр Новак, представители властей определили те сектора, которые нуждаются в приоритетной поддержке. Речь шла об отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В числе таких отраслей были названы сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная и легкая промышленность, полиграфическая деятельность, промышленность стройматериалов и мебельная промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, черная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс, добыча угля, а также производство пищевых продуктов и напитков.

Отмечается, что состояние каждой из них будет детально рассмотрено на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в течение января--марта, а Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства в указанных отраслях, сделав акцент на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

Уже определено, что в целях поддержки предприятий лесной промышленности планируется сделать упор на решение инфраструктурных и регуляторных вопросов для расширения экспортного потенциала.

В резюме обсуждения решения Банка России по ключевой ставке в сентябре 2025 года отмечалось, что неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов. В результате, например, в угольной, нефтедобывающей, газовой промышленности, ориентированных на внешний спрос, выпуск не рос или сокращался и наблюдалось ухудшение финансового положения, а у компаний, ориентированных на внутренний рынок, — в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медоборудования, удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции — рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.