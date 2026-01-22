Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 22 января 2026Экономика

Власти перечислили нуждающиеся в поддержке отрасли российской экономики

В правительстве России назвали десять нуждающихся в поддержке отраслей экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей российской экономики, которое провел 22 января зампред кабмина Александр Новак, представители властей определили те сектора, которые нуждаются в приоритетной поддержке. Речь шла об отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В числе таких отраслей были названы сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная и легкая промышленность, полиграфическая деятельность, промышленность стройматериалов и мебельная промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, черная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс, добыча угля, а также производство пищевых продуктов и напитков.

Отмечается, что состояние каждой из них будет детально рассмотрено на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в течение января--марта, а Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства в указанных отраслях, сделав акцент на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
Серебро рекордно дорожает. Стоит ли россиянам вкладывать в него деньги?
Серебро рекордно дорожает. Стоит ли россиянам вкладывать в него деньги?
15 января 2026

Уже определено, что в целях поддержки предприятий лесной промышленности планируется сделать упор на решение инфраструктурных и регуляторных вопросов для расширения экспортного потенциала.

В резюме обсуждения решения Банка России по ключевой ставке в сентябре 2025 года отмечалось, что неоднородность результатов различных отраслей российской экономики является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов. В результате, например, в угольной, нефтедобывающей, газовой промышленности, ориентированных на внешний спрос, выпуск не рос или сокращался и наблюдалось ухудшение финансового положения, а у компаний, ориентированных на внутренний рынок, — в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медоборудования, удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции — рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп передал сообщение Путину

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Москвичам назвали самый холодный день зимы

    В России предупредили о последствиях борьбы с российской нефтью

    Подмосковная пекарня отправит спецпосланнику Трампа корзинку со сладостями

    В Госдуме прокомментировали нападение на школу в Нижнекамске

    Кот поджег дом и попал на видео

    Смертельный конфликт в российском торговом центре попал на видео

    В российском городе сосулька едва не пробила детскую коляску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok