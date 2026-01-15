Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили 91 доллар

Мировые цены на серебро продолжают бить один рекорд за другим. В среду, 14 января, биржевые котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели отметку 91 доллар за тройскую унцию. На фоне нестабильной геополитической ситуации и стабильно высокого спроса это еще не предел, предупреждают эксперты. Однако бросаться вкладывать свои последние сбережения в серебро не стоит, отмечают аналитики. Как и золото, этот драгметалл представляет собой высоковолатильный актив — вслед за затяжным ростом может последовать не менее стремительное падение.

Биржевая стоимость серебра достигла исторического максимума

Котировки серебра на американской бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) продолжают бить рекорды. Во вторник, 13 декабря, цены на драгметалл преодолели отметку 88 долларов за тройскую унцию, а в среду, 14 числа, они впервые в истории пробили планку в размере 90 долларов, подскочив на пике до уровня 91,34 доллара. Столь высоких значений не фиксировалось на бирже за всю историю статистических наблюдений.

Рыночная капитализация серебра резко выросла

Стремительное увеличение биржевой стоимости повлекло за собой не менее активный рост рыночной капитализации драгоценного металла. Ближе к середине января 2026 года, согласно оценке портала CompaniesMarketCap (CMC), показатель превысил психологическую отметку в 5 триллионов долларов. Выше в рейтинге оказался только главный конкурент серебра — золото, котировки которого в последнее время также демонстрируют резкий прирост. Серебру же удалось обойти в списке таких технологических американских гигантов, как Nvidia (4,52 триллиона долларов), Alphabet (4,06 триллиона), Apple (3,86 триллиона).

Затяжному росту цен на серебро способствовало ограниченное предложение

Продолжительному росту биржевых котировок серебра способствовал ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отнес переток физического драгметалла на американские торговые площадки (в том числе на биржу Comex) и сокращение запасов в других глобальных хабах. На фоне стабильно высокого спроса это заметно ограничило глобальное предложение серебра.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Этот драгметалл, в отличие от золота, обладает куда большим функционалом, поясняют аналитики. Серебро, в частности, активно используется в самых разных сферах — от зеленой энергетики до выпуска электрокаров. Благодаря высокой электропроводности оно отлично подходит для производства солнечных панелей, аккумуляторов, микросхем и другой современной техники. Глобальный энергопереход делает еще более востребованным этот драгметалл, тогда как его предложение на мировом рынке продолжается оставаться весьма ограниченным.

$5 трлн достигла рыночная капитализация серебра

На ценовую ситуацию также оказывает давление смягчающаяся риторика руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки. Это обстоятельство, поясняет Скрябин из «Альфа-Капитала», оказывает поддержку товарным активам, включая ведущие драгметаллы вроде серебра или золота. Первый реагирует на такого рода сигналы особенно остро, так как широко используется в глобальной промышленности, констатировал аналитик.

Россиянам следует осторожно подходить к инвестициям в серебро

На фоне нестабильной геополитической ситуации в мире (захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, массовые протесты в Иране, продолжающийся конфликт России и Украины и т. д.) и ослабления доллара серебро, как и золото, воспринимается участниками рынка в качестве традиционного «актива-убежища», что еще в большей степени подогревает глобальный интерес к этому драгметаллу. С учетом ограниченности мирового предложения все вышеперечисленные факторы в конечном счете будут способствовать дальнейшему удорожанию серебра, отмечают эксперты. Однако как долго продлится такая тенденция — прогнозировать крайне сложно.

Более мягкая риторика ФРС США традиционно оказывает поддержку товарным активам, включая драгметаллы Дмитрий Скрябин портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Серебро, как и золото, является высоковолатильным активом. При изменении рыночной конъюнктуры за затяжным удорожанием драгметалла может последовать не менее сильный спад, предупреждают эксперты. С учетом этого более разумной стратегией стал бы острожный подход к инвестициям в такого рода активы, отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер. Приобретать драгметаллы в период биржевого ралли — весьма рискованная тактика, пояснил он. Более оптимальной тактикой, отметил аналитик, стало бы дождаться коррекции на глобальном рынке.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Для начинающих инвесторов самым простым вариантом является вложение части накоплений в обезличенные металлические счета (ОМС) в банках. Такой способ, пояснил глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, позволяет владельцам зарабатывать на росте котировок без необходимости хранить физический металл. Но стоит помнить, что подобного рода счета не охвачены системой страхования вкладов, предупредил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Альтернативой могут послужить биржевые инструменты — фонды или фьючерсы. Впрочем, эти варианты подойдут скорее опытным инвесторам. Еще одним способом заработка может стать продажа изделий из серебра в ломбарды или антикварам. Однако здесь есть риск, что конечная стоимость сделки окажется ниже рыночной. В любом случае, констатировал Лоссан, вкладывать все свои сбережения исключительно в серебро не стоит. В противном случае можно остаться ни с чем. «Периоды резкого роста могут сменяться столь же резкими коррекциями», — резюмировал эксперт.