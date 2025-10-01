Одной из самых частых новостных тем минувшего сентября стали цены на золото. Едва ли не каждое сообщение о котировках этого металла на мировых биржах касалось их очередного подъема. Новый толчок вверх цены получили после новостей о неизбежном шатдауне в США. После этого, в ходе торгов 1 октября стоимость золота впервые в истории превысила 3900 долларов за тройскую унцию. На фоне таких новостей вопрос о вложении сбережений именно в золото стал особенно актуальным.
Начало осени стало временем рекордных цен на золото
Одной из причин, вызвавших выход золотых котировок на новые рекордные высоты еще в конце лета, стало решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт слитков из Швейцарии, которая с июня 2024-го по июнь 2025 года экспортировала в США золота более чем на 61 миллиард долларов. Сразу после этой новости стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов впервые с 22 апреля. Немного позже они скорректировались до 3414,6 доллара за тройскую унцию, но затем снова пошли вверх. Первого сентября площадка Comex сообщила, что стоимость тройской унции достигла 3545,3 доллара.
После этого трудно было найти новость, связанную с золотом, в которой не шла бы о речь о все новых и новых ценовых рекордах. Так, 5 сентября фьючерс на этот металл подорожал до 3652,5 доллара, а 9 сентября уже до 3700 долларов за тройскую унцию. Через несколько дней драгоценный «аурум» преодолел отметку в 3720 долларов за тройскую унцию, а к 22 сентября вышел на позицию 3751,4 доллара.
Прогнозы о дальнейшем подорожании этого металла подтвердились 23, 29 и 30 сентября.
Вложения в золото оказались сопряжены с рисками
Однако, несмотря на то что золото дорожает, далеко не все экономисты готовы призвать россиян вкладываться в этот металл. Так, в беседе с «Лентой.ру» директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец посоветовал согражданам держать деньги на рублевом депозите в российском банке.
«Золото — вещь непредсказуемая. Оно то растет, то падает. И законы золотого рынка плохо связаны с экономикой», — констатировал он.
Он обратил внимание на то, что сегодня ажиотажный интерес к золоту связан с шатдауном в США. Если он затянется надолго и Трамп не сможет договориться с демократами, то американскую экономику ждут серьезные пертурбации. Инвесторы это понимают и поэтому прячут деньги в золото. Еще один фактор, на который обратил внимание Зубец, — скупка этого металла Китаем. КНР, как полагает экономист, готовится к войне и вкладывается в золото, чтобы не повторить печальный опыт России, которая потеряла 300 миллиардов долларов.
«Для того чтобы золото начало дешеветь, американский фондовый рынок должен пойти вверх, и развитие экономики приведет к тому, что люди начнут продавать золото и перекладываться в акции», — объяснил Зубец.
Китай закупает золото, так как готовится к войне с США
В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган констатировал, что россиянам остается только пожалеть, что они не покупали золото тогда, когда оно было в два раза дешевле, чем сейчас. По его словам, приобретать данный метал в настоящее время на короткий срок (два-три месяца) не стоит, так как вполне может произойти коррекция.
«Золото вполне может с 3900 упасть до 3500. Сейчас пошло ралли. И в такие моменты никто не покупает. Но если вы покупаете золото на срок три-пять лет, то пока еще не поздно», —заметил он.
Коган полагает, что в долгосрочном периоде (три-пять лет) цены на золото могут дойти до 4 и 4,5 тысячи долларов.
По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Олега Скапенкера, вкладываться в золото в период его бурного роста — довольно сомнительное решение. Логичнее подождать хотя бы небольшой корректировки. И, конечно, вкладывать в этот актив можно только «длинные» деньги. Он считает, что падения цены на этот металл или хотя бы ее замирание можно ожидать, в случае если будут восстановлены все экономические связи, отменены все санкции и появится работоспособный механизм выработки взаимовыгодных цен на обращаемые на международных рынках ресурсы, в том числе энергетические. Нет оснований надеяться, что все это случится до конца текущего года.
Вкладываться в золото в период его бурного роста — сомнительное решение
Названо одно из главных преимуществ золота перед криптовалютой
Несколько иначе смотрит на ситуацию завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Он пояснил «Ленте.ру», что в обозримой перспективе золото будет дорожать, учитывая нестабильность глобальной экономики. Основную причину долгосрочного роста цен на золото он видит в политике центральных банков многих стран мира, которые, опасаясь за судьбу американского государственного долга, все более активно выходят из государственных облигаций США. Золото в данном случае выполняет роль тихой гавани.
«Золото выглядит даже выигрышнее, чем биткоин. Криптовалюта бывает более доходна, чем золото, но ее волатильность является столь огромной по сравнению с золотом, что ее сложно рассматривать как инструмент для долгосрочных сбережений», — сказал Абрамов.
Однако он призвал не забывать, что золото на долгосрочном горизонте является очень волатильным: его стремительный рост в течение нескольких лет на определенном этапе может смениться столь же существенным падением. Поэтому на горизонте 25–30 лет результаты золота по доходности не столь впечатляющи, как на более краткосрочных промежутках.
В России же, по мнению Абрамова, инвестиции в золото в умеренном количестве — например, около 10 процентов портфеля частного инвестора — вполне оправданны. Лучше это делать не через золотые слитки или монеты, а через вложения в паи ПИФов — открытых или биржевых, либо в виде обезличенных металлических счетов. Этим самым инвестор значительно сокращает издержки и защищает себя от риска физического повреждения или утраты золота в случае хранения в натуральной форме.
Однако золото может стать малоликвидным товаром, и поэтому Абрамов призывает не концентрировать все свои вложения именно на нем.