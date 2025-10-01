Цена золота бьет рекорды. Нужно ли россиянам запасаться драгоценным металлом и как не прогадать?

Экономист Коган: За пять лет золото может подорожать до 4,5 тысячи долларов

Одной из самых частых новостных тем минувшего сентября стали цены на золото. Едва ли не каждое сообщение о котировках этого металла на мировых биржах касалось их очередного подъема. Новый толчок вверх цены получили после новостей о неизбежном шатдауне в США. После этого, в ходе торгов 1 октября стоимость золота впервые в истории превысила 3900 долларов за тройскую унцию. На фоне таких новостей вопрос о вложении сбережений именно в золото стал особенно актуальным.

Начало осени стало временем рекордных цен на золото

Одной из причин, вызвавших выход золотых котировок на новые рекордные высоты еще в конце лета, стало решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт слитков из Швейцарии, которая с июня 2024-го по июнь 2025 года экспортировала в США золота более чем на 61 миллиард долларов. Сразу после этой новости стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов впервые с 22 апреля. Немного позже они скорректировались до 3414,6 доллара за тройскую унцию, но затем снова пошли вверх. Первого сентября площадка Comex сообщила, что стоимость тройской унции достигла 3545,3 доллара.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

После этого трудно было найти новость, связанную с золотом, в которой не шла бы о речь о все новых и новых ценовых рекордах. Так, 5 сентября фьючерс на этот металл подорожал до 3652,5 доллара, а 9 сентября уже до 3700 долларов за тройскую унцию. Через несколько дней драгоценный «аурум» преодолел отметку в 3720 долларов за тройскую унцию, а к 22 сентября вышел на позицию 3751,4 доллара.

Прогнозы о дальнейшем подорожании этого металла подтвердились 23, 29 и 30 сентября.

Вложения в золото оказались сопряжены с рисками

Однако, несмотря на то что золото дорожает, далеко не все экономисты готовы призвать россиян вкладываться в этот металл. Так, в беседе с «Лентой.ру» директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец посоветовал согражданам держать деньги на рублевом депозите в российском банке.

«Золото — вещь непредсказуемая. Оно то растет, то падает. И законы золотого рынка плохо связаны с экономикой», — констатировал он.

Он обратил внимание на то, что сегодня ажиотажный интерес к золоту связан с шатдауном в США. Если он затянется надолго и Трамп не сможет договориться с демократами, то американскую экономику ждут серьезные пертурбации. Инвесторы это понимают и поэтому прячут деньги в золото. Еще один фактор, на который обратил внимание Зубец, — скупка этого металла Китаем. КНР, как полагает экономист, готовится к войне и вкладывается в золото, чтобы не повторить печальный опыт России, которая потеряла 300 миллиардов долларов.

«Для того чтобы золото начало дешеветь, американский фондовый рынок должен пойти вверх, и развитие экономики приведет к тому, что люди начнут продавать золото и перекладываться в акции», — объяснил Зубец.

Китай закупает золото, так как готовится к войне с США Алексей Зубец директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган констатировал, что россиянам остается только пожалеть, что они не покупали золото тогда, когда оно было в два раза дешевле, чем сейчас. По его словам, приобретать данный метал в настоящее время на короткий срок (два-три месяца) не стоит, так как вполне может произойти коррекция.

«Золото вполне может с 3900 упасть до 3500. Сейчас пошло ралли. И в такие моменты никто не покупает. Но если вы покупаете золото на срок три-пять лет, то пока еще не поздно», —заметил он.

Коган полагает, что в долгосрочном периоде (три-пять лет) цены на золото могут дойти до 4 и 4,5 тысячи долларов.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Олега Скапенкера, вкладываться в золото в период его бурного роста — довольно сомнительное решение. Логичнее подождать хотя бы небольшой корректировки. И, конечно, вкладывать в этот актив можно только «длинные» деньги. Он считает, что падения цены на этот металл или хотя бы ее замирание можно ожидать, в случае если будут восстановлены все экономические связи, отменены все санкции и появится работоспособный механизм выработки взаимовыгодных цен на обращаемые на международных рынках ресурсы, в том числе энергетические. Нет оснований надеяться, что все это случится до конца текущего года.

Вкладываться в золото в период его бурного роста — сомнительное решение Олег Скапенкер Доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова

Названо одно из главных преимуществ золота перед криптовалютой

Несколько иначе смотрит на ситуацию завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. Он пояснил «Ленте.ру», что в обозримой перспективе золото будет дорожать, учитывая нестабильность глобальной экономики. Основную причину долгосрочного роста цен на золото он видит в политике центральных банков многих стран мира, которые, опасаясь за судьбу американского государственного долга, все более активно выходят из государственных облигаций США. Золото в данном случае выполняет роль тихой гавани.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Золото выглядит даже выигрышнее, чем биткоин. Криптовалюта бывает более доходна, чем золото, но ее волатильность является столь огромной по сравнению с золотом, что ее сложно рассматривать как инструмент для долгосрочных сбережений», — сказал Абрамов.

Однако он призвал не забывать, что золото на долгосрочном горизонте является очень волатильным: его стремительный рост в течение нескольких лет на определенном этапе может смениться столь же существенным падением. Поэтому на горизонте 25–30 лет результаты золота по доходности не столь впечатляющи, как на более краткосрочных промежутках.

В России же, по мнению Абрамова, инвестиции в золото в умеренном количестве — например, около 10 процентов портфеля частного инвестора — вполне оправданны. Лучше это делать не через золотые слитки или монеты, а через вложения в паи ПИФов — открытых или биржевых, либо в виде обезличенных металлических счетов. Этим самым инвестор значительно сокращает издержки и защищает себя от риска физического повреждения или утраты золота в случае хранения в натуральной форме.

Однако золото может стать малоликвидным товаром, и поэтому Абрамов призывает не концентрировать все свои вложения именно на нем.