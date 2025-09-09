Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 9 сентября 2025Экономика

Мировые цены на золото достигли максимума

Цена золота на бирже Comex превысила 3690 долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: itti ratanakiranaworn / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов во вторник, 9 сентября, стоимость золота побила очередной рекорд и подобралась к отметке в 3700 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

К 13:15 по московскому времени котировки драгоценного металла поднялись до отметки в 3692,7 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 15,3 доллара, или около 0,4 процента.

Накануне, 8 сентября, стоимость тройской унции на бирже впервые в истории превысила отметку в 3600 долларов. Декабрьский фьючерс в моменте торговался на уровне в 3652,5 доллара. За последнюю неделю золото прибавило в цене почти 150 долларов. В начале первого месяца осени котировки драгметалла находились на уровне в 3545,3 доллара.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025

Аналитик Алексей Лоссан связывает резкое подорожание драгметалла с двумя ключевыми факторами. Во-первых, отмечает он, в последнее время повышенный спрос на золото стали предъявлять центральные банки. Во-вторых, добавляет эксперт, на фоне непростой геополитической ситуации золото все чаще рассматривается инвесторами как актив-убежище.

Повышенному спросу на золото также способствует ожидание участниками рынка грядущего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подобные настроения на бирже, объясняет агентство Reuters, подрывают позиции доллара и доходность американских гособлигаций. На этом фоне инвесторы предпочитают вкладываться в более надежные активы, главным из которых традиционно считается золото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

    В России сын участника СВО не смог пойти в первый класс

    Назван единственный способ повысить пенсии в России

    Российское посольство высказалось об эвакуации на фоне ситуации в Непале

    В России ответили на условия Запада по территориальным уступкам Украины

    Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных работников

    «Газель» с полутонной наркотиков для Москвы попала на видео

    Названо эффективное средство для защиты от импотенции

    Ограбивший автобус ради 1000 рублей россиянин попал на видео

    В Раде матом объяснили национальную идею Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости