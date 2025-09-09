Мировые цены на золото достигли максимума

Цена золота на бирже Comex превысила 3690 долларов

В ходе торгов во вторник, 9 сентября, стоимость золота побила очередной рекорд и подобралась к отметке в 3700 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

К 13:15 по московскому времени котировки драгоценного металла поднялись до отметки в 3692,7 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 15,3 доллара, или около 0,4 процента.

Накануне, 8 сентября, стоимость тройской унции на бирже впервые в истории превысила отметку в 3600 долларов. Декабрьский фьючерс в моменте торговался на уровне в 3652,5 доллара. За последнюю неделю золото прибавило в цене почти 150 долларов. В начале первого месяца осени котировки драгметалла находились на уровне в 3545,3 доллара.

Аналитик Алексей Лоссан связывает резкое подорожание драгметалла с двумя ключевыми факторами. Во-первых, отмечает он, в последнее время повышенный спрос на золото стали предъявлять центральные банки. Во-вторых, добавляет эксперт, на фоне непростой геополитической ситуации золото все чаще рассматривается инвесторами как актив-убежище.

Повышенному спросу на золото также способствует ожидание участниками рынка грядущего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США. Подобные настроения на бирже, объясняет агентство Reuters, подрывают позиции доллара и доходность американских гособлигаций. На этом фоне инвесторы предпочитают вкладываться в более надежные активы, главным из которых традиционно считается золото.