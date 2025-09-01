Подскочила цена одного актива-убежища

Comex: Цена золота преодолела отметку в 3545 долларов за унцию

Золото вновь подорожало. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По информации на 08:07 мск, стоимость тройской унции этого драгоценного металла достигла 3545,3 доллара.

Кроме золота, в цене вырос и другой актив — серебро. Впервые с 14 сентября 2011 года его цена превысила 41 доллар. На 08:09 мск данный металл стоил 41,365 доллара.

В конце минувшей недели декабрьский фьючерс на золото преодолел отметку в 3,5 тысячи долларов за унцию.

Согласно июльским прогнозам Всемирного совета по золоту, во второй половине 2025 года этот драгоценный металл может подорожать на пять процентов. Однако, если если глобальная экономическая и финансовая ситуации серьезно ухудшатся, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это означает, что золото подорожает на 10-15 процентов.