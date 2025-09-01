Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:40, 1 сентября 2025Экономика

Подскочила цена одного актива-убежища

Comex: Цена золота преодолела отметку в 3545 долларов за унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Золото вновь подорожало. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По информации на 08:07 мск, стоимость тройской унции этого драгоценного металла достигла 3545,3 доллара.

Кроме золота, в цене вырос и другой актив — серебро. Впервые с 14 сентября 2011 года его цена превысила 41 доллар. На 08:09 мск данный металл стоил 41,365 доллара.

В конце минувшей недели декабрьский фьючерс на золото преодолел отметку в 3,5 тысячи долларов за унцию.

Согласно июльским прогнозам Всемирного совета по золоту, во второй половине 2025 года этот драгоценный металл может подорожать на пять процентов. Однако, если если глобальная экономическая и финансовая ситуации серьезно ухудшатся, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это означает, что золото подорожает на 10-15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости