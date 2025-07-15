Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 15 июля 2025Экономика

Темпы дальнейшего роста цен на золото предсказали

WGC: Во второй половине 2025 года золото может подорожать на 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Во второй половине 2025 года золото может подорожать на пять процентов. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Всемирного совета по золоту (WGC).

Однако эксперты этой организации не исключают и иного развития событий. По их мнению, если глобальная экономическая и финансовая ситуации серьезно ухудшатся, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это обеспечит подорожание золота на 10-15 процентов.

Еще один сценарий, который, впрочем, WGC считает маловероятным, предполагает широкомасштабное урегулирование конфликтов. Если это случится, то стоимость этого драгоценного металла может опуститься на 12-17 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия заняла шестое место по запасам золотых резервов. На первом месте оказались США, на втором — Германия, на третьем — Италия, а на четвертом — Франция. Китай расположился на пятой позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    ВСУ захотели вооружить «Хищниками»

    Нью-йоркский метрополитен не выдержал ливней

    Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже в Европе

    Собчак высказалась о попытке покушения на нее словами «сложно жить»

    Появились подробности об отравлении будущих прокуроров на банкете в российском городе

    Россия довела до максимума закупки ряда южнокорейских товаров

    Российским полицейским начали компенсировать взятки

    В РПЦ ответили на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

    Плюнувший в бургер клиента работник «Вкусно — и точка» заявил о страхе и угрозах расправы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости