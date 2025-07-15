Темпы дальнейшего роста цен на золото предсказали

Во второй половине 2025 года золото может подорожать на пять процентов. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Всемирного совета по золоту (WGC).
Однако эксперты этой организации не исключают и иного развития событий. По их мнению, если глобальная экономическая и финансовая ситуации серьезно ухудшатся, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это обеспечит подорожание золота на 10-15 процентов.
Еще один сценарий, который, впрочем, WGC считает маловероятным, предполагает широкомасштабное урегулирование конфликтов. Если это случится, то стоимость этого драгоценного металла может опуститься на 12-17 процентов.
Ранее сообщалось, что Россия заняла шестое место по запасам золотых резервов. На первом месте оказались США, на втором — Германия, на третьем — Италия, а на четвертом — Франция. Китай расположился на пятой позиции.