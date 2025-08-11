Стоимость золота на торгах в понедельник упала на 2,2 % на фоне опасений пошлин

Цены на золото начали падать на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп обложит пошлинами слитки, поставляемые из Швейцарии. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex в понедельник, 11 августа.

Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл подешевели на 2,2 процента, до 3414,6 доллара за тройскую унцию. В пятницу их стоимость доходила до 3534,1 доллара, расценки установили новый исторический рекорд.

Золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) попали в перечень товаров Таможенно-пограничной службы США, которые облагаются новыми пошлинами. Как отмечают эксперты, эта мера станет еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки драгоценного металла.

Позднее появилась информация, что администрация Трампа намерена вывести слитки из-под действия тарифов. Тем не менее воздействие американских пошлин в 39 процентов на экономику Швейцарии рассматривают как «чудовищное бремя», которое сделает невозможным ведение экспортного бизнеса, работающего в технологической отрасли.